Verdachte van dood Maassluisse cafébaas ook met feestdagen in de cel

DEN HAAG - Rijswijker Michael L. (47), verdacht van de moord op de Maassluise cafébaas Lian Boel (52), blijft met de feestdagen in de cel. L. zit inmiddels negen maanden vast. Zijn advocaat poogde maandag hem vrij te krijgen. Maar volgens de rechter zijn er nog 'voldoende aanwijzingen', om L. vast te houden. Tot grote opluchting van de aanwezige nabestaanden van Boel.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt L. ervan dat hij de cafébaas op 13 maart heeft gewurgd in zijn huis in Rijswijk. De verdachte ontkent dat. Volgens L. kregen de twee ruzie bij het ophangen van een tv en is hij in een worsteling samen met Boel over de punt van het bed gevallen en bovenop hem geland.

Toen L. zag dat Boel niet meer bewoog raakte hij in paniek, nam een hand pillen en kroop in bed. Lian Boel was een bekend gezicht in Maassluis. Hij was uitbater van cafe 't Smitje. Na zijn dood werd een stille tocht gehouden en werden er bloemen gelegd bij het café.



Geen duidelijke doodsoorzaak

Volgens de advocaat van L. heeft onderzoek op het lichaam van Boel geen duidelijke doodsoorzaak opgeleverd. Zo leed de cafébaas aan een hartaandoening en zou hij, volgens de raadsman van L., ook overleden kunnen zijn aan de val. Ook het ontbreken van DNA van L. op het lichaam van Boel sluit verwurging uit, volgens de advocaat.

Op 10 januari behandelt de rechtbank in Den Haag de zaak tegen Michael L. inhoudelijk. Dan zal het Openbaar Ministerie een strafeis uitspreken. Tot die tijd blijft L. in de cel.