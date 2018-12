Lachen tegen eenzaamheid; lachpsycholoog geeft tips

LISSE - De dagen worden korter, het weer somberder. Voor veel mensen zijn de donkere dagen voor kerst een eenzame periode. Wat is daartegen nou een betere remedie dan eens een potje lekker lachen? Volgens lachpsycholoog Alida van Leeuwen uit Lisse is het juist rond deze tijd belangrijk om veel te lachen.

Van Leeuwen is al jaren bezig met het promoten van de lach. Ze geeft lachworkshops, individuele coaching en maakt ook lachmagazines. 'Lachen is enorm gezond. Voor zowel lichaam als geest is het heel belangrijk om goed in balans te zijn, lachoefeningen kunnen daarbij helpen, omdat je dan veel dieper ademt', legt ze uit.

Volgens het Nationaal Ouderenfonds voelen ruim één miljoen 55-plussers zich eenzaam. Dat is één op de vier ouderen. Lachen kan hiertegen een goed medicijn zijn, zegt Van Leeuwen: 'Ik denk dat het helpt tegen eenzaamheid. Je kan lachen met je zelf, dan ben je eigenlijk al met zijn tweetjes. En je kan de oefeningen gebruiken om meer naar buiten te treden. Als je iemand ziet en je geeft een lachje krijg je automatisch vaak een lach terug. Lachen is heel belangrijk om meer lach terug te krijgen.'



Hardop lachen

In ontmoetingscentrum Trefpunt in Noordwijk zijn acht dames druk bezig met kerstkaarten maken. Tussendoor luisteren ze naar Van Leeuwen en doen ze af en toe een lachoefening. 'Hahahaha', klinkt het in het zaaltje. 'Ik vind het zalig', zegt een vrouw. 'Ik doe het thuis ook heel vaak. Als ik televisieprogramma's kijk, lach ik lekker hardop. Het ontspant', zegt ze. 'Het is goed voor je hart en je hele gezondheid, zodat je geen chagrijn wordt', vindt een andere vrouw.

Van Leeuwen heeft wel wat tips voor mensen die lachender door het leven willen gaan. 'Zoek een groep mensen op die mee willen lachen, of bel even iemand die dat wil. Je moet zelf initiatief nemen om te lachen. Je kunt ook naar een lachclub of lachcoach gaan en je kunt op YouTube leuke filmpjes kijken.'



Om jezelf lachen

En wat nou als je thuis op de bank zit zonder tv of mensen? 'Ga dan lekker met je ogen gesloten zitten. Adem diep in door je neus en hahahahaha…lachend uitademen. Zo simpel gaat het. Doe het paar keer achter elkaar en kijk wat het met je doet. Misschien moet je op het laatst wel echt aan het grinniken om wat je aan het doen bent.'