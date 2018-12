Rechtbank buigt zich over moord in Zoetermeer

ZOETERMEER - De rechter in Den Haag behandelt dinsdag de zaak tegen Aldert P. (65). De man uit Zoetermeer wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw doodsloeg met een vuisthamer.

P. werd aangehouden na de vondst van het lichaam van zijn vrouw in hun huis aan het Notarisappelhof in Zoetermeer, op 24 februari.

Een werknemer van het slachtoffer had die ochtend bezorgd aangebeld bij buren in de straat, omdat de vrouw niet op haar werk was verschenen. Uiteindelijk werd de politie gebeld. Agenten vonden het lichaam van de vrouw. Na de vondst werd Aldert P. aangehouden.



Geen motief

Tijdens eerdere inleidende zittingen in deze zaak is er geen motief duidelijk geworden voor de dood van het, uit Oostenrijk, afkomstige slachtoffer. P. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum.