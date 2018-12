Man (26) aangehouden voor meerdere brandstichtingen

VOORBURG - De politie heeft maandag een 26-jarige man uit Voorburg opgepakt die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen in zijn woonplaats. Dat meldt de politie.

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie rond 00:45 uur een melding van mogelijke brandstichting aan de Prinses Irenelaan in Voorburg. De melder wist de agenten een signalement te geven van een persoon die zij buiten had zien lopen vlak voordat de brand ontstond.

Even later kreeg de politie weer een meldig van brandstichting, nu aan de Scheltuslaan. Daar zagen agenten een man staan die voldeed aan het signalement dat ze eerder hadden gekregen. De man uit Voorburg is daar ter plekke opgepakt. Bij zijn aanhouding beledigde hij een agent, waarvoor hij ook is aangehouden.



Brandstichtingen aan de Hendrik van Boeijenlaan

De verdachte wordt in verband gebracht met een aantal eerdere branden aan de Hendrik van Boeijenlaan in Voorburg. Het gaat om een poging tot brandstichting in een geparkeerde auto begin december, brandstichting in een vuilnisbak op 9 december en brandstichting in een vuilnisbak in de nacht van 8 op 9 december.