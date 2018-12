Watertaxi Scheveningen kan hoofd niet meer boven water houden

DEN HAAG - Het is einde verhaal voor de watertaxi in Scheveningen. Na vier jaar stopt uitbater Van Leersum Maritiem met het vervoer door de haven van de badplaats. De taxi voer de afgelopen jaren van mei tot oktober vanaf de Doctor Lelykade naar het Zuiderstrandtheater.

Aanleiding is het stopzetten van subsidie voor de watertaxi door de gemeente Den Haag. Op Facebook laat de uitbater weten het besluit van de gemeente te betreuren. 'Na vier succesvolle jaren en het vervoeren van duizenden passagiers zal de watertaxi helaas moeten stoppen', is te lezen in de Facebookpost. 'De gemeente heeft geen budget vrij kunnen maken om de inzet te continueren.'

Toch bestaat de mogelijkheid dat de taxi af en toe weer kan gaan varen. 'Mogelijk zal de taxi incidenteel nog wel ingezet worden voor evenementen in de haven.'



