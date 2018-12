Deel dit artikel:













West Wekker: Verdachte hamermoord voor rechter en Hubertustunnel dicht Notarisappelhof Zoetermeer, dode gevonden | Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! In de rechtbank in Den Haag staat vandaag de 65-jarige Aldert P. voor de rechter. Hij wordt verdacht van de moord op zijn 53-jarige echtgenote. Hij zou haar met een vuisthamer hebben doodgeslagen. Verder is de Hubertustunnel ook vanavond weer dicht. En in Zoetermeer en Delft beginnen weer de traditionele kaarsjesavonden. Dit is de West Wekker!

Wat je vandaag kunt verwachten:

Maandagmiddag 26 januari van dit jaar werd het levenloze lichaam van een 53-jarige Zoetermeerse vrouw aangetroffen in haar woning aan het Notarisappelhof. Kort na de vondst van het lichaam werd haar toen 64-jarige partner aangehouden. Later bleek dat de vrouw met een vuisthamer zou zijn doodgeslagen. Vandaag staat haar man voor de rechter. Wij zijn erbij.

Dit jaar vindt alweer de twintigste editie van de lichtjesavond in Delft plaats. Volgens de organisatie belooft het een magische avond te worden. Onder meer bij Margriet op Radio West besteden we aandacht aan de avond.

En we blijven in Kerstsferen: in Gouda wordt de eerste kerstbal opgehangen in de kerstboom op de Markt. De kinderburgemeester van Gouda gaat die handeling verrichten. De beelden zie je later op de dag op onze website.

Het weer: Geregeld zon en een zwakke tot matige wind. De temperatuur loopt op tot zo'n acht graden.



Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.





En dit moet je nog weten:

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag is de Hubertustunnel in Den Haag afgesloten. Hou daar dus rekening mee als je op dat tijdstip nog op pad moet.

Premier Mark Rutte ontvangt vanochtend zijn Britse college Theresa May in het Catshuis in Den Haag. Er staat een werkontbijt op het programma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Meisjes zijn op school slimmer dan jongens. In het schooljaar 2017-2018 zaten meisjes uit de derde klas van het voortgezet onderwijs vaker op een hoger niveau dan hun schooladvies dan hun mannelijke klasgenoten. Dat niveauverschil deed zich al voor tijdens het maken van de eindtoets op de basisschool, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.