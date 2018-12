Oma schrijft kinderboek voor kleinzoon Lucas

DEN HAAG - Voor het slapen gaan nog even een verhaaltje voorlezen. Ouders met kinderen herkennen het wel. Maar wat als je kind de bestaande verhalen niet leuk vindt? Dan verzin je je eigen verhalen. Oma Josephine de Konink deed dat ook. Voor haar kleinkind Lucas. Voordat ze het wist schreef ze haar eerste boek.

In het land van Hupsakee, zo luidt de titel van het boek. Het idee voor de verhalen van het boek zijn het gevolg van de slapeloze nachten van haar kleinzoon. Aangezien de bestaande verhalen niet leuk genoeg waren, verzon oma Josephine ze zelf. Lucas reageerde zo enthousiast, dat ze steeds meer verhalen moest schrijven.

Omdat oma ook nog eens heel goed kan tekenen en de reacties in haar omgeving positief waren, kreeg het slaapproject een hele andere wending. De Konink: 'Het was eigenlijk de bedoeling om het in te spreken op cd, zodat hij het voor het slapen gaan in zijn bed kon horen. Ik vond die tekeningen erbij wel leuk: ik dacht ik plak het in een plakboek, om te bewaren voor later. Maar ja, mensen zeiden dat moet je opsturen. En zo is het gekomen. Nu heb ik een boek geschreven.'

