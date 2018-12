DEN HAAG - Een pizzeria aan de Oude Haagweg in Den Haag is maandagavond overvallen. Dat gebeurde rond elf uur. Het gaat om een filiaal van Domino's.

Een onbekende man kwam de zaak binnen en eiste geld. Dat kreeg hij niet; de overvaller ging er zonder buit weer vandoor.

De politie is op zoek naar een blanke man van ongeveer 20 jaar in een grijze jas, een spijkerbroek en een blauwe bandana om zijn hoofd. Hij verdween in de richting van de bushalte.