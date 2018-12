Haagse voetbaltrainer Albert van der Dussen ontslagen bij Barendrecht

DEN HAAG - Voetbalclub BVV Barendrecht heeft maandagavond besloten de samenwerking met de Haagse trainer Albert van der Dussen stop te zetten. De vijftiende plek in de tweede divisie is de voornaamste reden voor het ontslag. De 54-jarige oefenmeester volgde afgelopen zomer de naar profclub Excelsior vertrokken trainer Adrie Poldervaart op.

Naast de teleurstellende resultaten in de eerste seizoenshelft, is ook het gebrek aan vertrouwen in een succesvolle tweede seizoenshelft reden om Van der Dussen de laan uit te sturen. De club wil zo snel mogelijk een opvolger aanstellen.

Tot die opvolger is gevonden, worden de honneurs waargenomen door assistent-trainers Jermaine Sandvliet en Warry van Wattum. Ze hebben het eerste team sowieso tijdens de degradatiekraker van komende zaterdag onder hun hoede. Barendrecht gaat dan op bezoek bij VVSB, de rodelantaarndrager in de tweede divisie.



Steun van de spelersgroep

Van der Dussen stond al langer ter discussie als eindverantwoordlijke bij Barendrecht. Twee weken geleden ging de spelers naar het bestuur van de club om hun vertrouwen in de trainer uit te spreken. Verslaggever Willem van Zuilen sprak een paar dagen later met de geplaagde trainer daarover.

Van der Dussen is na Jack van den Berg (Katwijk), Jack Honsbeek (VVSB) en Jasper de Muijnck (Kozakken Boys) de vierde trainer in de tweede divisie die vroegtijdig vertrekt.

