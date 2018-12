Eigenaar Watertaxi Scheveningen: 'Zonder subsidie wordt het heel moeilijk'

DEN HAAG - 'Ik had het zelf niet verwacht', zegt uitbater Wout van Leersum over het stopzetten van de subsidie voor Watertaxi Scheveningen door de gemeente Den Haag. Door de subsidiestop moet de vervoersdienst gedwongen stoppen. 'Zonder steun wordt het heel moeilijk', legt Van Leersum uit op Radio West.

'Het is in 2015 begonnen als pilot', vertelt Van Leersum over de ontstaansgeschiedenis van de watertaxi. 'Er werd vervolgens elk jaar geëvalueerd. Is er voldoende animo? Slaat het aan? Vervolgens werd de pilot ieder jaar verlengd.'

De taxi voer de afgelopen jaren van mei tot oktober vanaf de Doctor Lelykade op Scheveningen naar het Zuiderstrandtheater. Een van de belangrijkste oorzaken dat het watertaxibedrijf op de fles gaat, is dat de boot maar maximaal twaalf personen kan vervoeren. Tijdens de warme zomer zat de boot vaak helemaal vol.



Ticket voor twee euro

'Een ticket kost maar twee euro', legt eigenaar Van Leersum uit. 'Als je dan kijkt naar het aantal passagiers dat we op jaarbasis hebben: 8895 afgelopen jaar, dan is het niet rendabel.'

De watertaxi zal waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen. Op de Facebook-pagina van het bedrijf wordt er gerept over dat de taxi 'mogelijk incidenteel kan worden ingezet bij evenementen in de haven'.



Volvo Ocean Race

Van Leersum heeft daarvoor een verklaring. 'Buiten de reguliere diensten hebben we afgelopen jaar ook bij de Volvo Ocean Race, Red Bull Motorcross en zeilwedstrijden van de jachtclub in Scheveningen mensen overgezet. Onze naam kennen ze in de haven, dus wellicht zie je ons daar terug.’

