Hanengevechten in Bodegraven: politie doet inval Een hanengevecht | Foto: ANP Trainingsrad voor de hanen | Foto: Omroep West Een gevechtskooi voor hanengevechten | Foto: Omroep West

BODEGRAVEN - De politie heeft dinsdagochtend rond 7.30 uur een inval gedaan in een hanengevechtscentrum aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven. In het pand werden hanen getraind voor gevechten. Ook werd er een gevechtsarena ontdekt, waar de hanen het tegen elkaar moesten opnemen.

Bij de inval zijn een 31-jarige man uit Zwammerdam en een 38-jarige man uit Bodegraven gearresteerd. Op het terrein zijn 51 hanen aangetroffen. De dieren zijn in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie beslist wat er met de hanen gaat gebeuren.



Er stond een rad waar de hanen in werden getraind en er waren schuurtjes waarin de beesten werden gestopt.







Illegaal in Nederland Het trainings- en gevechtscentrum wordt door de politie beschreven als 'een illegaal terrein waar de beestjes worden gefokt'. Er stond een rad waar de hanen in werden getraind en er waren schuurtjes waarin de beesten werden gestopt. Hanengevechten zijn illegaal in Nederland. Bij een hanengevecht nemen twee dieren het tegen elkaar op tot er eentje doodgaat of niet meer verder kan vechten. De hanen vechten met elkaar omdat ze hun territorium beschermen. De hanen in Bodegraven werden volgens de politie vermoedelijk gefokt voor gevechten in Frankrijk. Daar is het in sommige gebieden legaal om hanengevechten te houden.



