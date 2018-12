Haagse actrice treedt in voetsporen Marilyn Monroe: 'Een prachtige vrouw omgeven door een mysterie'

DEN HAAG - De Haagse actrice Brigitte Heitzer treedt in de voetsporen van Marilyn Monroe. Zij gaat in 2020 de hoofdrol vertolken in de nieuwe Nederlandse musical 'Goodbye, Norma Jeane'. Die is grotendeels gebaseerd op het leven van de iconische filmactrice.

De voorstelling 'Goodbye, Norma Jeane' is geschreven door Allard Blom, met muziek van Sam Verhoeven. 'Wij wisten meteen dat we deze voorstelling met Brigitte wilden maken', vertelt producent Christian Seijkens. 'Zij is een gedroomde Marilyn.'

Heitzer noemt Monroe 'een icoon'. 'Een prachtige vrouw omgeven door een groot mysterie. Haar te mogen spelen is een uitdaging. Ik mag mij nu gaan onderdompelen in haar films en documentaires en daar kijk ik enorm naar uit!'



Eva Perón

Op dit moment is de Haagse actrice al te zien als Eva Perón in de musical Evita. Eerder was ze onder meer te bewonderen in de musicals Miss Saigon, The Full Monty, Tarzan, Nonsens, Into the Woods en Love me tender.