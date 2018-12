Koopverslaving vrouw aanleiding voor moord Zoetermeer: 'Ze wilde niks terugbrengen'

ZOETERMEER - De koopverslaving van zijn vrouw Lore (53) zou de aanleiding zijn geweest voor Aldert P. (65) om haar te vermoorden. Dat verklaarde de Zoetermeerder dinsdag bij de rechter in Den Haag. Hij sloeg zijn vrouw eind februari dood met een vuisthamer.

Toen de gewaarschuwde politie op 26 februari om 13.30 uur het huis binnenging, vonden agenten Aldert P. op de bank. Lore lag dood in een kast in de woonkamer met een zak over haar hoofd.

P. liet tijdens de zitting weten dat hij zijn vrouw twee dagen eerder in haar slaap met de hamer op het hoofd sloeg. Na het doodslaan van Lore wilde hij zelfmoord plegen.



Lampen opknappen

Volgens de Zoetermeerder hadden hij en zijn vrouw die avond ruzie gehad. Ze had volgens hem een koopverslaving, kocht spullen bij de kringloopwinkel. Bijvoorbeeld lampen om op te knappen. 'We zouden een dag later naar een rommelmarkt gaan. Mijn bus, die ik gebruik bij mijn hovenierswerk, hadden we daarom leeggehaald. Daar zouden we de spullen in doen die we zouden verkopen. We aten en keken tv die zaterdagavond. We waren moe.'

Tijdens die avond zou de koopverslaving van Lore weer ter sprake zijn gekomen. 'Het was te vol in huis', verklaarde P. dinsdag. 'Ze wilde niks terugbrengen. Toen de film was afgelopen, is het me eigenlijk overkomen. Ik heb de hamer gepakt en op haar hoofd geslagen.'



'Na de tweede klap was ze niet meer in leven'

P. sloeg toen Lore in slaap was gevallen op de bank bij de tv. De hamer waarmee hij haar sloeg, stond in een krat in de kamer. De krat stond normaal gesproken in zijn hoveniersbus.

De Zoetermeerder zou Lore vijf tot zes keer kort na elkaar geslagen hebben, al kan hij zich dat niet precies herinneren. 'Na de eerste of de tweede klap was ze niet meer in leven, denk ik', zei P. 'Ik zag geen teken van leven.'





'Het was geen fijne aanblik'

Vervolgens trok P. een vuilniszak over haar hoofd. De rechter wilde weten waarom. 'Ik wilde niet dat alles door de kamer zou liggen', verklaarde P. huilend. Vervolgens sleepte hij haar naar de kast. 'Het was geen fijne aanblik op de bank.'

Ongeveer anderhalve dag na de moord werd P. aangehouden in zijn huis. Lore lag al die tijd in die kast. 'Het kan zijn dat ik nog een keer in de kast heb gekeken, maar dat herinner ik me niet meer.' P. heeft de hamer vervolgens schoongemaakt en afgedroogd en naast de handdoeken gelegd.





'Luidruchtig, maar zonder geweld'

Volgens de Zoetermeerder gebruikte hij niet eerder geweld tegen zijn vrouw. Ze hadden wel vaker ruzie, over de koopverslaving van Lore. 'Luidruchtig, maar zonder geweld.'

'Ik was in het algemeen kwaad over iedere keer kleren kopen en die voor een grijpstuiver op een rommelmarkt te verkopen, zonder enig resultaat. De zinloosheid...'



Zorgelijke financiële situatie

Volgens P. was de financiële situatie thuis 'zorgelijk. 'Het ene gat werd met het andere gevuld, een nieuwe hypotheek werd aangevraagd, een lening van 20.000 euro...' Daarbij kwam dat anderhalve ton terug moest worden betaald aan de fiscus. De rechter wees hem erop dat Lore een goede fulltime baan had, naast het feit dat P. zelf hovenier was. Hij wilde weten of het inkomen van Lore niet genoeg was. Volgens P. niet.