Fikse vangst voor Haagse politie in drugszaak Binckhorst De inval aan de Orionstraat in Den Haag | Foto: Koen Jongen/Regio 15

DEN HAAG - De politie heeft vrijdag aan de Orionstraat in Den Haag een grote drugsvangst gedaan. In een loods in de straat in industriegebied De Binckhorst werden spullen gevonden om drugs te maken. Ook werden meerdere vuurwapens en een handgranaat gevonden. Negen mannen zijn aangehouden.

De inval was dus vrijdag al, maar de politie maakte de resultaten pas dinsdagochtend bekend. De politie heeft na de inval op de Binckhorst ook nog invallen gedaan in twee Haagse huizen. Het is niet bekend waar dat precies was. In en rond de loods werden zes mannen opgepakt. Twee anderen werden bij een van de woninginvallen aangehouden. Ook is zaterdag nog een verdachte opgepakt, in Den Haag.

Niet de eerste keer Vijf van de gearresteerde mannen zitten nog vast. De andere vier zijn naar huis gestuurd, maar ze blijven wel verdachte. Een paar jaar geleden werd er in dezelfde straat ook al een drugslaboratorium ontmandeld.