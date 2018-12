Deel dit artikel:













Voetballer Kevin Brands per direct weg bij VVSB Kevin Brands in actie tegen Rijnsburgse Boys | Foto: Orange Pictures

NOORDWIJKERHOUT - Middenvelder Kevin Brands vertrekt per direct bij VVSB. Het vele reizen tussen Noordwijkerhout en zijn woonplaats Den Bosch kon hij niet meer opbrengen. Daardoor kon hij zich niet meer concentreren op het degradatievoetbal in de tweede divisie. In gezamenlijk overleg is toen besloten om niet meer met elkaar door te gaan.

VVSB-trainer Eric Meijers zegt dat 'de volledige focus van spelers bij VVSB moet liggen dit seizoen', omdat de ploeg een lastig seizoen draait. De Noordwijkerhouters staan achttiende en daarmee laatste in de tweede divisie. Nu er een middenvelder weggaat, komt automatisch de naam Wesley Goeman bovendrijven. De speler van Rijnsburgse Boys staat op het lijstje met eventuele versterkingen in de winterstop. 'Maar we zijn geduldig met het halen van een nieuwe speler', zegt Meijers. 'Hij moet passen in de groep. Nieuwe spelers moeten uitmaken van het collectief en hun individuele belangen opzij zetten.'

Zaterdag degradatiekraker VVSB zal hem komende zaterdag al moeten missen. Dan staat de degradatiekraker tegen Barendrecht op het programma. Die club stuurde maandagavond de Haagse trainer Albert van der Dussen de laan uit vanwege tegenvallende resultaten.



Brands speelde in het verleden onder andere bij de profclubs Willem II, NAC Breda en Go Ahead Eagles. De dertigjarige Brands kwam begin september over van Bali United. Hij scoorde in acht duels drie keer voor de ploeg uit de Bollenstreek. LEES OOK: Analyse van Willem van Zuilen: 'Mooi dat Peter Messemaker weer is gaan keepen voor zijn vader'