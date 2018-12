Welk ontbijt serveerde Mark Rutte aan Theresa May?

DEN HAAG - De een z'n Brexit is de ander z'n breakfast. Dat geldt in elk geval voor de Voorschotense cateraar House of Lords. Die mocht dinsdagochtend in alle vroegte het eten bezorgen voor het werkontbijt dat premier Mark Rutte consumeerde met zijn Britse ambtgenoot Theresa May. Gezien de naam van de cateraar zou het een steek onder water kunnen zijn naar de Britten, of is het louter toeval?

Met de bijzondere opdracht wist het bedrijf, dat ook de huiscateraar is van het statige Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, zich in elk geval flink in de kijker te spelen. Website GeenStijl besteedde er aandacht aan in een artikel en de parlementaire redactie van RTL Nieuws twitterde erover.

'We hebben gezien dat we ermee in de publiciteit zijn gekomen', zegt een medewerker desgevraagd tegen Omroep West. 'Wat er op het menu stond? Dat zeg ik natuurlijk niet.' Waarom deze geheimzinnigheid? 'Omdat we een integere cateraar zijn. Daarom geven we verder geen informatie.'



Witte bonen of broodje kaas?

De veelgeplaagde May is bij Rutte nadat maandag de stemming over een brexit-akkoord werd uitgesteld, omdat ze de andere politici niet achter zich kreeg. Op de vraag of het niet cynisch is dat Rutte uitgerekend een cateringbedrijf inhuurt dat House Of Lords heet - zeg maar de Eerste Kamer van het Verenigd Koninkrijk - wil de medewerker geen antwoord geven.

'Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik dank u voor uw telefoontje', klinkt het afgemeten. Daarna wordt de verbinding verbroken. Daar komen we dus niet verder mee. Van Rutte weten we dat hij dol is op Indonesisch eten en vaak bij zijn moeder eet. Maar hoe hij doorgaans ontbijt is niet publiekelijk bekend. Of Rutte voor zijn Britse collega witte bonen in tomatensaus met van die heerlijke verlepte worstjes had laten aanrukken of dat er misschien toch een wat chiquere versie van de typisch Nederlandse bruine boterham met kaas op het menu stond, zullen we dus wellicht nooit weten.



