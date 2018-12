Deel dit artikel:













Opnieuw aapje geboren in vogelpark Avifauna Foto: Vogelpark Avifauna

ALPHEN AAN DEN RIJN - De apenfamilie in Avifauna in Alphen aan den Rijn is opnieuw uitgebreid. Afgelopen weekend werd er in het vogelpark een witgezichtsaki geboren, een apensoort die is vernoemd naar de witte gezichten die de mannetjes hebben.

De pasgeboren baby heeft op dit moment een grijsbruine kop, net als de moeder. En daarmee is het geslacht van het aapje nog niet bekend. ‘Als het een mannetje is krijg hij pas over een klein jaartje die karakteristieke witte kop’, legt Avifauna uit. Het aapje en zijn moeder zijn te zien in het binnenverblijf van hun eiland Nuboso. Vorig jaar werd er met een keizersnee ook al een witgezichtsaki geboren, maar dat jong was niet levensvatbaar. En in de zomer van 2017 zetten een witgezichtoeistitie nog een drieling op de wereld. Ook die vermaken zich op het eiland Nuboso in Avifauna. LEES OOK: Zeldzame kiwi geboren in Avifauna: 'Het dier is kerngezond'