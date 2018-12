Deel gebouw Tweede Kamer ontruimd om poederbrief

DEN HAAG - Het gebouw voor de media op het Binnenhof, de zogenoemde Perstoren, is dinsdagmiddag enige tijd hermetisch afgesloten geweest nadat bij de parlementaire redactie van De Telegraaf een brief werd bezorgd met wit poeder.

Het ging om een brief zonder afzender, meldt de redactie zelf. Na enige tijd werd het gebouw weer vrijgegeven, toen bleek dat het poeder niet schadelijk was. Wat het precies voor poeder was kon een woordvoerder van de politie tegenover Omroep West niet zeggen.

Hoewel het spul niet schadelijk was, doet de politie nog wel onderzoek naar de afzender.