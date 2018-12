Deel dit artikel:













Verkoper opgelicht met nep-betaalapp tijdens Marktplaatsverkoop De verdachte | Beeld: Politie

DEN HAAG - Een 30-jarige man is voor 1100 euro opgelicht tijdens de verkoop van een fotocamera via Marktplaats. De vrouw die de camera kocht, betaalde via een app op haar telefoon. Die bleek nep, want de man heeft het geld nooit ontvangen. Er zijn duidelijke bewakingsbeelden van de vrouw.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 december. Meer zaken zijn hier vinden. De man en de vrouw hebben op zondag 7 oktober afgesproken op station Den Haag Centraal om de koop te sluiten. Ze komen een bedrag van 1100 euro overeen en de vrouw laat de 30-jarige man meekijken op het moment dat ze het geld via een app op haar telefoon overmaakt. Daarna krijgt ze de camera en de twee vertrekken. Twee dagen later blijkt dat er nog geen geld op de rekening van de verkoper staat. Hij mailt de vrouw hierover en ze laat weten dat hij nog even geduld moet hebben, omdat zoiets even kan duren. Maar het geld wordt nooit gestort en dan beseft de man dat hij is opgelicht.

Herkent u de vrouw? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem