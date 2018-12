Deel dit artikel:













Drugs in postpakket onderschept, politie zoekt verzender De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie

DEN HAAG - De politie is op zoek naar een man die in september een postpakket heeft verzonden, waar naast kinderspeelgoed ook drugs in zaten. Het pakket is verzonden vanaf een verzendpunt bij een Gamma in Den Haag en is onderschept door een speciaal team van de politie. De man die het verstuurde is duidelijk in beeld.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 december. Meer zaken zijn hier vinden. Samen met verschillende post- en koeriersbedrijven voert de politie regelmatig controles uit op postpakketten die zijn bestemd voor het buitenland. Bij de controles wordt gebruik gemaakt van een hond, die getraind is in het opsporen van drugs. De postpakketten waar deze hond op reageert, worden door de politie in beslag genomen en onderzocht. In het pakket, dat onderweg was naar Zweden, zat naast Duplo kinderspeelgoed ook een behoorlijke hoeveelheid pillen. Die zijn vernietigd. Het onderzoek naar de verzender loopt nog en daarom hoopt de politie dat iemand de man herkent.

Weet u wie het is? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem