Man mishandeld in gang van ziekenhuis Den Haag De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie De verdachte | Beeld: Politie

DEN HAAG - Een 20-jarige man is mishandeld in een gang van het ziekenhuis MCH Westeinde in Den Haag. Hij was daar op dat moment voor een controle, omdat hij vlak daarvoor op straat ook al een vuistslag tegen zijn hoofd had gekregen. Er zijn vier mannen betrokken bij de mishandeling, waarvan er nog één wordt gezocht door de politie.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 december. Meer zaken zijn hier vinden. Het slachtoffer werkt als bezorger bij een restaurant in Den Haag. Op donderdagavond 7 juni is hij op de Schalk Burgerstraat, als er plotseling vanuit een auto een man op hem afkomt. Hij kent hem, omdat ze een akkefietje met elkaar hebben. De man geeft het slachtoffer vanuit het niets een vuistslag tegen zijn hoofd, waardoor hij op de grond valt. Dan wordt de belager door iemand tegengehouden, zodat de 20-jarige man weg kan komen. Omdat hij last heeft van zijn hoofd, besluit hij om zich te laten controleren in het ziekenhuis.

Tweede mishandeling Hij gaat naar het MCH Westeinde en loopt tijdens het bezoek even naar buiten om zijn werkgever te bellen. Dan komt de man die hem kort daarvoor mishandelde ineens op hem af rennen, gevolgd door nog drie mannen. Het slachtoffer rent meteen weer naar binnen. De mannen komen achter hem aan en in de gang van het ziekenhuis wordt hij nogmaals mishandeld door twee van de vier. Hij krijgt een aantal flinke schoppen tegen zijn lichaam en hoofd. Zelfs als hij al op de grond ligt, gaan zijn belagers door. Daarna vluchten ze weer naar buiten.

Diverse kneuzingen Het slachtoffer heeft diverse kneuzingen opgelopen aan zijn hoofd en duimen. Ook één van zijn benen deed behoorlijk pijn. Daarnaast is hij tijdens de mishandeling op straat zijn telefoon en zijn bril kwijt geraakt. De politie heeft al aanhoudingen verricht en is op dit moment nog op zoek naar één van de vier mannen. Alleen hij is herkenbaar in beeld. Hij draagt een blauwe jas en heeft kort zwart haar. Op één van de camera’s van het ziekenhuis is hij goed in zijn gezicht te zien.

Herkent u de verdachte? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem