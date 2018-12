Wie is de man die 11 jaar geleden stierf in het Staelduinse Bos?

'S-GRAVENZANDE - De identiteit van een overleden man die in december 2007 is gevonden in het Staelduinse Bos in ’s Gravenzande, is tot op de dag van vandaag nog niet bekend. De zaak staat op de coldcasekalender van de politie en in Team West doet de politie een nieuwe poging om meer duidelijkheid over de man te krijgen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 11 december. Meer zaken zijn hier vinden.

Het lichaam van de man werd op zondagmiddag 9 december 2007 gevonden door een wandelaar, die meteen de boswachter waarschuwde. De man hing aan de band van een sporttas aan een boom. Na onderzoek sluit de politie uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

In 2007 heeft de recherche veel onderzoek gedaan naar de identiteit van de man. Er zijn onder andere vingerafdrukken afgenomen, er is DNA-onderzoek gedaan, de kleding en de bril van de man zijn onderzocht, zijn foto is getoond in de media en de politie is langs verschillende vakantieparken in de buurt geweest. Ook zijn passagierslijsten van de boot tussen Harwich en Hoek van Holland opgevraagd.



Geen identiteit

Al het onderzoek heeft niet geleid tot het bekend worden van de identiteit van de man. Hij is begraven in een naamloos graf op de begraafplaats in Naaldwijk. Het coldcaseteam van de politie Den Haag wil de familie of vrienden van de man kunnen vertellen wat er met hem is gebeurd en waar zijn lichaam begraven ligt. Daarom hoopt de politie dat iemand de man alsnog herkent en meer over hem kan vertellen.

Het gaat om een blanke man van 25 à 35 jaar. Hij is 1,80 meter lang, heeft kort donker haar, een stoppelbaard en bruine ogen. Mogelijk werkte hij in 2007 in het Westland of heeft u met hem op de boot vanuit Engeland gezeten.



Opvallende tatoeages

Aan de binnenkant van zijn rechterbeen heeft de man een kleine gekleurde tatoeage. Volgens kenners bestaat die uit twee verschillende tatoeages, waarbij de cirkel een zogenaamde 'sgul' is, een soort teken van verdriet of de dood. Die tatoeages zijn geplaatst door een amateur.

Op zijn rechterbovenarm heeft hij een gekleurde tatoeage van een oog. Dat geeft aan dat de man iets met de dood heeft gehad, zoals het verlies van een dierbare. Mogelijk weet iemand waarom de man die heeft laten zetten.

In de video boven dit bericht vertelt boswachter Fred Spreen over de vondst van de man en neemt Leo Simais van het coldcaseteam ons mee in het onderzoek.



Heeft u informatie voor de politie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem