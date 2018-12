Haagse PvdA: Tour de France ook naar Den Haag

DEN HAAG - Start de tweede etappe van de Tour de France in 2023, 2024 of 2025 in Den Haag? Als het aan de Haagse PvdA ligt wel. De partij zegt het wel te zien zitten om de partnerstad van Rotterdam te worden, dat de start van de wielerronde opnieuw probeert binnen te halen.

'Voor Den Haag zou het fantastisch zijn als zo'n evenement naar de stad komt', zegt Samir Ahraui, fractieleider van de PvdA. Volgens de partij is het binnenhalen van de tweede etappe goed voor bijvoorbeeld de lokale economie en zet het Den Haag goed op de kaart als sportstad. Daarom heeft de PvdA inmiddels schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld.

Ahraui: 'Het kan fietsen in de stad enorm stimuleren. Meer dan genoeg redenen om de etappe binnen te halen, zodat we over een paar jaar in onze stad hopelijk kunnen genieten van een prachtig sportevenement.'



'Grijp deze kans aan'

De sportwethouder van Rotterdam zegt nog een partnerstad in Zuid-Holland te zoeken. En eerder stond in het Haagse coalitieakkoord ook al dat er wordt gekeken of de komst van een internationale wielerronde haalbaar zou zijn. 'Grijp deze kans aan', zegt Ahraui van de PvdA. 'Parijs is altijd nog ver weg, maar samen met Rotterdam kunnen we een geweldig begin van de Tour organiseren.'