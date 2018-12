OM: 11 jaar cel voor hamermoord Zoetermeer

ZOETERMEER - De man die in Zoetermeer zijn vrouw zou hebben doodgeslagen met een hamer, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt elf jaar de gevangenis in. De 65-jarige Aldert P. wordt verdacht van doodslag.

Het lichaam van de vrouw van P. werd in februari van dit jaar gevonden in hun huis aan het Notarisappelhof in Zoetermeer, nadat ze niet op haar werk was verschenen. Ze lag dood in een kast in de woonkamer met een zak over haar hoofd.

P. liet tijdens de rechtszaak weten dat hij zijn vrouw twee dagen eerder in haar slaap met de hamer op het hoofd had geslagen. Naar eigen zeggen hadden ze eerder ruzie, omdat zijn vrouw Lore een koopverslaving had.



Psychose

De advocaat van Aldert P. vindt de eis van het OM te hoog, omdat zijn cliënt verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Volgens hem had de verdachte mogelijk een psychose en weet hij zelf ook niet waarom hij zijn vrouw doodsloeg.

