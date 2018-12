Officiële opening afdeling voertuigtechniek mboRijnland

Deel dit artikel:













De opleiding motorvoertuigen in Gouda

GOUDA - Het onderhoud aan auto's wordt steeds ingewikkelder en dus moeten aankomende automonteurs een gedegen opleiding krijgen. Het mboRijnland in Gouda is daar al op voorbereid. Dinsdagmiddag is de vernieuwde afdeling voertuigtechniek officieel geopend.

Een laptop op wielen, zo kun je je auto tegenwoordig het beste omschrijven. En dus gaat het bij autotechniek tegenwoordig meer om hoofdbrekens dan om zwarte vingers. Om de elektronica van een moderne auto te doorgronden moet je veel leren. Voor de praktijk beschikt mboRijnland over speciaal geprepareerde auto's. Zo is er eentje met een opengewerkte deur, zodat je beter zicht hebt op het binnenwerk. Speciaal voor hybride auto's is er een 'storingsbox', die 15 verschillende mankementen kan genereren. 'En als je nog met je handen aan een hybride auto zit, is het vooral uitkijken voor de hoogspanning', vertelt docent Tom Seldenthuis. 'Dat wordt extra beveiligd. We willen niet dat leerlingen delen aanraken die onder spanning staan, dan wordt het een kort leerproces'.