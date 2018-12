Nieuwbouw museum Naturalis Leiden bereikt hoogste punt

LEIDEN - De nieuwbouw van Museum Naturalis in Leiden heeft het hoogste punt bereikt. De hijskranen zijn weg waardoor nu goed te zien dat het ontwerp erg bijzonder is. De buitenkant is nu dus af, maar de 10 enorme zalen binnen moeten nog wel afgewerkt worden. In het voorjaar zullen de eerste dieren dan weer terug verhuizen naar het museum, waaronder T-Rex Trix.

Wie langs museum Naturalis rijdt kan het niet ontgaan: het opvallende nieuwe gebouw dat tegen het oude museum is aangeplakt. Sommigen zien er bloemblaadjes in, anderen een honingraat. 'Dat was de bedoeling ook van de architect', zegt directeur Edwin van Huis. 'Je kan erin zien wat je wil, als het maar herkenbaar is als een natuurhistorisch museum'.

Trots is Van Huis ook op de rode stenen waarmee een groot deel van de gevel is afgewerkt. 'Natuursteen uit Iran', weet hij. 'Je ziet er als het ware nog de fossielen en kristallen in terug. Prachtig.'



Tien nieuwe zalen

Binnen is nog wel wat werk te verzetten, maar de 10 zalen waar de collectie te zien zal zijn krijgen ook al vorm. Een zaal is maar liefst 12 meter hoog zodat de Camarasaurus van het museum met z’n lange nek er ook kan staan.

'En in 9 van de 10 zalen zal geen daglicht te zien zijn', legt Van Huis uit. 'Want we willen dat als je naar binnen gaat je ook echt in de ijstijd bent, en dat je echt in de tijd van de dinosauriërs bent. Zodat je het hier en nu even vergeet.' Er moet nog veel gebeuren, maar volgende zomer opent het museum de deuren weer voor het publiek.

