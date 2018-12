Karen Gerbrands verlaat Tweede Kamer

DEN HAAG - Karen Gerbrands (PVV) verlaat de Tweede Kamer. Dat heeft een woordvoerder van de partij laten weten. Het Haagse gemeenteraadslid is sinds 2017 ook lid van de Tweede Kamer. Waarom ze vertrekt is nog niet duidelijk.

Op woensdag zal Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib een afscheidsbrief van Gerbrands voorlezen. Daaruit zal duidelijk worden waarom Gerbrands stopt in de nationale volksvertegenwoordiging. Karen Gerbrands was eerder lid van de Kamer tussen 2010 en 2012 en een paar maanden in 2015, als vervangster van Fleur Agema, die destijds zwanger was.

Gerbrands blijft wel lid van de Haagse gemeenteraad.