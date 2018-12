Deel dit artikel:













Lichtjesavond betekent start van de kerstdagen in Delft Lichtjesavond in Delft | Foto: Gemeente Delft De kerstman op De Markt in Delft | Foto: Omroep West De verlichte kerstboom op De Markt in Delft | Foto: Omroep West

DELFT - Tienduizenden mensen kwamen dinsdagavond samen in Delft voor de traditionele Lichtjesavond. Het was alweer de twintigste editie van het evenement met als hoogtepunt het ontsteken van de lichtjes in de zestien meter hoge kerstboom op de Markt. Vanwege de drukte sloot de gemeente Delft tijdens het evenement de Markt.

Een reusachtige kerstboom vol lampjes, sfeervol verlichte grachten, optredens, Glühwein en snert. De Lichtjesavond in Delft brengt ieder jaar weer duizenden mensen op de been. Ook dit jaar was het drommen geblazen in de historische binnenstad. Nadat de Markt werd afgesloten adviseerde de gemeente aan bezoekers in Delft op de nabijgelegen Beestenmarkt naar een livestream te kijken op een groot scherm.

Evenementen De komende maand zijn er nog tal van andere evenement rondom de donkere dagen in Delft. Zo is er bijvoorbeeld een schaatsbaan bij de TU Delft, een zogeheten Santa Run en een speciale winterse koopavond. De Lichtjesavond werd door Veilig Verkeer Nederland aangegrepen voor een hele andere verlichting. Die van de fietsers. Want in het donker moet je vanwege de veiligheid natuurlijk wel goed zichtbaar zijn. Niet alleen werden de fietsers zonder licht hier door de VVN op gewezen, ze konden ook meteen hun verlichting gratis laten repareren. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. LEES OOK: Delft en Zoetermeer klaar voor de kerst: lichtjes kerstbomen ontstoken