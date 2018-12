Deel dit artikel:













West Wekker: ROC helpt vluchtelingen en verdachte zaagmoord voor de rechter De vermoorde Julia Chernyshova | Foto: Facebook Julia

REGIO - Goedemorgen! De verdachte van de moord op Julia Chernyshova staat vandaag voor de rechter in Den Haag. Verder helpt het ROC Mondriaan vluchtelingen in onze regio aan een stageplaats. Zo hoopt de onderwijsinstelling dat ze de taal beter leren en sneller een opleiding kunnen volgen. En aandacht voor de midwinterhoornblazers in het Westland. Dit is de West Wekker!

Wat je vandaag kunt verwachten:

Het lichaam van Julia Chernyshova werd 11 januari van dit jaar gevonden in een huis aan de Neptunusstraat op Scheveningen. Ze bleek in stukken gezaagd. Kort na de moord werd haar man aangehouden. Hij staat vandaag voor de rechter tijdens een zogeheten pro forma zitting.

Het ROC Mondriaan gaat vluchtelingen helpen met speciale stageplaatsen. Zo hopen ze dat de vluchtelingen de Nederlandse taal sneller machtig worden. Op die manier kunnen ze sneller beginnen aan een opleiding. Wij volgen de vluchtelingen.

De bijzondere midwinterhoornblazers uit het Westland staan komend weekend bij een speciale winterwandeling in het Staelduinsebos. Meer aandacht voor deze bijzondere traditite in Broodje Bral op Radio West.

Het weer: De dag begint plaatselijk met mist. Verder zijn er wolkenvelden, maar de zon zal af en toe wel te zien zijn.



De dag begint plaatselijk met mist. Verder zijn er wolkenvelden, maar de zon zal af en toe wel te zien zijn. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten:

Prinses Beatrix onthult de nieuwe naam van Sensoor, de landelijke luisterlijn. Aanleiding voor de naamswijziging is de fusie met de zelfstandige hulplijnen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Na de lichtjesavond in Delft en Zoetermeer is het vanavond de beurt aan Leidschendam-Voorburg. Daar vindt een bijzondere editie plaats. De lichtjesavond wordt georganiseerd op de Oosterbegraafplaats. Aan een ieder die een dierbare verloren heeft wordt de kans geboden hierbij stil te staan.

En in de rechtbank in Maastricht begint de zaak tegen Jos B. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998.