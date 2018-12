Deel dit artikel:













Man met scootmobiel te water geraakt in Delft Scootmobiel te water in Delft | Foto: Regio15

DELFT - Een man is dinsdagavond in Delft met zijn scootmobiel in het water terechtgekomen. Dat gebeurde aan de Middelweg. De man is door brandweerduikers snel uit het koude water gehaald en in warmtefolie gewikkeld. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer mogelijk onderkoeld geraakt.

De onfortuinlijke man is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. De brandweer heeft de scootmobiel van de man uit het water gehaald.