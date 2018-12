'Een boom kappen gaat te makkelijk in Den Haag'

DEN HAAG - In Den Haag wordt het kappen van bomen te makkelijk gemaakt. Dat vindt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij vindt de vergunning die 37,15 euro kost voor het kappen van bomen te goedkoop in vergelijking met andere grote steden zoals Rotterdam en Utrecht.

'Ik vind het gek dat het in Den Haag zo goedkoop is om bomen te kappen' zegt Joris Wijsmuller op Radio West. Wijsmuller verwijst daarbij naar steden Rotterdam en Utrecht waar het kappen van bomen tien tot vijftien keer zo duur is. Het kappen kost in Den Haag 37,15 euro ongeacht of het om één of om honderd bomen gaat. In Rotterdam kost het kappen van een boom 374 euro en in Utrecht zelfs 550 euro.

Wijsmuller: 'Ik vind het heel gek dat het in Den Haag zo goedkoop is terwijl ambtenaren bij het beoordelen of die kapvergunning wel of niet mag toch heel veel werk moeten verrichten. Dat kost tijd en geld.' Daarom pleit hij voor terughoudendheid bij het afgeven van kapvergunningen en verwacht daarbij veel steun van andere politieke partijen.



Minstens zo duur als Rotterdam

Wijsmuller wil dat de kosten voor een kapvergunning minstens zo hoog worden als in Rotterdam: 'Het college heeft voorgesteld om het in kleine stapjes te verhogen naar 75 euro, maar dat gaat lang niet ver genoeg. Dus wij gaan voorstellen dat het fors omhoog moet. Als je als gemeente Den Haag stelt dat je bomen heel belangrijk vindt voor de stad, dan moet je het niet supergoedkoop maken om ze op te ruimen. Dat moet dan moeilijk, en dus duur, worden.'

'Bomen zijn steeds belangrijker. Voor ons welzijn, voor de leefbaarheid, voor de klimaatadaptatie. Bomen nemen water op en zijn goed tegen hittestress', aldus Wijsmuller.



Uitdunnen is anders dan kappen

Opmerkelijk: in zijn tijd als wethouder werden er toch ook behoorlijk wat bomen gekapt, zoals: 500 bomen in Loosduinen, tientallen bomen langs de Sportlaan, de kastanjes langs de Veenkade en 800 populieren door de hele stad. Daarnaast werden ook veel bomen in het Haagse bos uitgedund.

Daarop zegt Wijsmuller: 'Het uitdunnen van een bos is anders dan het kappen van een boom. Het uitdunnen van een bos is er juist om een bos in stand te houden.'

