Winteropvang daklozen van start: 'Niemand hoeft in Den Haag op straat te slapen'

DEN HAAG - De winterregeling voor daklozen gaat in Den Haag weer van start. De gemeente regelt gratis extra slaapplaatsen tijdens de koudste dagen van het jaar. Extra hulpverleners en wasmachines staan ook klaar.

De nachtopvang voor daklozen gaat op woensdag van start, meldt de gemeente Den Haag in een tweet. In het gebouw aan de Zilverstraat kunnen personen die normaalgesproken de nacht op straat doorbrengen gratis een warm bed, een maaltijd en de mogelijk tot wassen verwachten. Paraat staan ook verpleegkundigen voor medische hulp en begeleiders die thuislozen kunnen doorverwijzen naar verschillende instanties zodat er meer hulpbegeleiding tot stand komt. Dat laat Marc Mathies, woordvoerder van de gemeente, weten.

'Er wordt voor gezorgd dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. En we willen niet dat de financiën een belemmering zijn', vertelt Mathies. Op de Zilverstraat zijn 125 slaapplekken beschikbaar, hoewel de gemeente niet verwacht dat deze allemaal gebruikt hoeven te worden.



Overlast in de buurt is er nog niet

Eerder waren er klachten van bewoners uit de omgeving van het Florence Nightingale Park. Dak- en thuislozen gebruiken dat als hangplek en slaapplaats.

Na de media-aandacht zijn er volgens de gemeente gesprekken geweest met de buurtbewoners. Signalen over overlast in de buurt zijn er niet meer. 'Mochten er problemen komen zullen we altijd proberen naar een oplossing te zoeken', aldus Mathies.