Raad wil schommels terug bij speeltuin Juliahof Wateringen

WATERINGEN - De schommels die in november zijn weggehaald bij speeltuin Juliahof in Wateringen moeten voor de jaarwisseling terugkomen, maar op een andere plaats binnen de speeltuin. Dat verzoek doet de Westlandse gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders.

Jonge kinderen missen de schommels, die werden weggehaald omdat omwonenden al sinds 2016 last hadden van jongeren die daar 's avonds rondhingen. Die konden via de schommels rechtstreeks binnenkijken bij de huizen.

Volgens burgemeester Agnes van Ardenne is er ruimte voor het verplaatsen van de schommels binnen de speeltuin. Dat zou de overlast moeten verminderen. De gemeente bekijkt of ook de verlichting op het terrein kan worden verbeterd. Verder wil de gemeenteraad dat er zo snel mogelijk in gesprek wordt gegaan met de hangjongeren.

