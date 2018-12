Deel dit artikel:













Scooterrijder (42) overleden na aanrijding in Den Haag Foto: Regio 15

DEN HAAG - Een scooterrijder is woensdagochtend in Den Haag overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is een 42-jarige Hagenaar. Het ongeluk gebeurde op de Oude Haagweg vlak bij de kruising met de Thorbeckelaan. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar een auto van het merk Mitsubishi. De snorscooter is zwaar beschadigd. De politie wil eerst de familie van de overledene op de hoogte brengen voordat meer informatie wordt gegeven. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeval. De politie wil niet zeggen of de scooterrijder een helm droeg. Dinsdag werd bekend dat een meerderheid in de Tweede Kamer vóór een helmplicht voor snorfietsers is. Snorfietsers en scooterrijders met een blauwe kentekenplaat zijn nu nog niet verplicht om een helm te dragen.

Helmplicht Een groep van 130 artsen pleitte voor die helmplicht. Volgens de artsen zal het verplicht dragen van een helm er voor zorgen dat het aantal doden met de helft zal afnemen. Donderdag wordt het onderwerp uitgebreid in een Kamerdebat besproken. LEES OOK: Bromfietser verongelukt in Schoonhoven