Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verhalen Indisch en Moluks verzet Tweede Wereldoorlog in kaart gebracht Kaart van het Indisch verzet | Beeld: Stichting Pelita

DEN HAAG - Een speciale website over het Indisch verzet tegen de Japanners in Indonesië is woensdagmiddag gelanceerd in Madurodam. Op de website zijn bijzondere verhalen te lezen van verzetstrijders die in de Tweede Wereldoorlog de invasie van de Japanners trotseerden. Ook luidt de website kaartvanindischverzet.nl het einde van 'Het jaar van het Verzet' in.

'Wij willen verhalen bewaren. Uit onderzoek blijkt dat er maar 26 procent van de Nederlanders weet dat er óók verzet was in Nederlands Indië. En dat is bedroevend weinig, vonden wij', vertelt Kirsten Rüter. Daarom heeft de organisatie Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld in samenwerking met Stichting Pelita, een belangenorganisatie voor Indische Nederlanders en Molukkers tien bijzondere verzetsverhalen op de website 'Kaart van Indisch verzet' gepubliceerd. Het doel is laten weten dat er een hele grote groep Nederlandse staatsburgers in Zuid-Oost Azië ook geconfronteerd is met de Tweede Wereldoorlog en zich heeft verzet, aldus Rüter.

Het verzet in voormalige Nederlands-Indië Op 8 december 1941 verklaarde Nederland de oorlog aan Japan, een dag na de Japanse aanval op de Amerikaanse legerbasis Pearl Harbour. Militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) werden gevangen genomen en in kampen vastgehouden. Hierop volgden verschillende verzetsacties in heel Indonesië. De website met verzetsverhalen zal tot halverwege 2019 worden aangevuld met andere verhalen over heldendaden.