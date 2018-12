Ajax wil uitleg van burgemeester Pauline Krikke

DEN HAAG - Ajax wil een toelichting van de Haagse burgemeester Pauline Krikke op haar besluit om ook dit seizoen geen Ajax-supporters toe te staan bij de voetbalwedstrijd ADO-Ajax.

Toen de burgemeester haar besluit begin november bekendmaakte, reageerden de Ajax-fans daarop 'zwaar teleurgesteld'. De ontmoeting tussen beide clubs wordt inmiddels al twaalf jaar zonder uitsupporters gespeeld, maar de partijen hadden aangegeven een stap naar normalisatie te willen zetten.

Krikke wijst erop dat voor een veilig verloop van de wedstrijd 'buitensporig veel agenten' nodig zijn. 'Zeker in vergelijking met andere thuiswedstrijden. Ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd.' Verder zou er volgens haar bij de supporters niet voldoende draagvlak voor zijn voor het bijwonen van de wedstrijd.



Stevige stappen

Voor de supporters van Ajax kwam de beslissing van Krikke onverwacht. De supportersvereniging liet meteen weten 'zich niet neer te leggen bij die eenzijdige mededeling' en vroeg de clubleiding van Ajax om hulp.

Er is inmiddels een brief gestuurd aan Krikke, waarin haar wordt gevraagd om het complete verslag van het 'grondige onderzoek' waarmee ze schermde en een toelichting op haar besluit. 'Hier zijn wij blij mee', laat de Ajax-supportersvereniging weten, die spreekt van 'stevige stappen'.



'Sportief feest voor iedereen'

Op de brief verwacht Ajax binnen afzienbare tijd antwoord. 'Daarna beraden wij ons als supportersvereniging samen met Ajax op verdere stappen.' De supportersvereniging benadrukt 'niet te kunnen accepteren dat Ajacieden niet in de gelegenheid zijn om hun club aan te moedigen. 'Wij blijven geloven dat voetbal voor iedereen is. Gezamenlijk met alle partijen willen wij dan ook een sportief feest voor iedereen realiseren.'