Moordenaar ‘t Koetsiertje blijkt gewoon aan het werk

DELFT - Zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz blijkt gewoon aan het werk buiten de instelling waar hij nog steeds een levenslange straf uitzit. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een kort geding waarin hij probeerde een beslissing van de Staat over zijn gratieverzoek af te dwingen via de rechter.

‘Zijn werkzaamheden worden erg gewaardeerd’ vertelt zijn advocaat, Romke Wybenga, die niet precies wil zeggen wat zijn cliënt precies voor werk doet. Wel laat hij los dat Yilmaz - bijnaam: Ted de Turk - uitzendwerk doet, en dat het niet gaat om ‘een bureaubaan’

Yilmaz werd in 1984 veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de dodelijke schietpartij in Café ‘t Koetsiertje in Delft. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Onder de slachtoffers waren ook een vrouw en een meisje van twaalf jaar.



Van cel naar tbs-kliniek

Sinds 2001 zit hij zijn straf uit in een tbs-kliniek. Dat komt omdat hij ongeschikt zou zijn voor normale gevangenschap. Sinds 2002 heeft Yilmaz begeleid verlof. Na een kort geding mocht hij in 2014 ook op onbegeleid verlof. Sinds die tijd heeft hij Yilmaz een gezin gesticht.

Op dit moment brengt hij de meeste tijd buiten de kliniek door, zogenoemd transmuraal verlof. Dat betekent dat hij nog wel behandeld wordt en onder toezicht staat. Yilmaz wil dat daar een einde komt en diende een gratieverzoek in.



'Tegengewerkt'

Wybenga betoogde woensdag dat de behandeling van dat verzoek wordt tegenwerkt. 'De Staat probeert te voorkomen wat onvermijdelijk is', zei de advocaat. Het was inmiddels het negende kort geding dat Yilmaz had aangespannen tegen de Staat.

De jurist die namens de Staat optrad ontkende het traineren met klem. De minister wil eerst nog twee onderzoeken doen voordat er een beslissing genomen kan worden over het verzoek. Ze verwacht de resultaten daarvan op zijn vroegst in maart. De rechter doet op 21 december uitspraak.

