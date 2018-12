Darmklachten na het hardlopen? Er wordt naar een oplossing gezocht

LEIDEN - Buikpijn, diarree, bloed bij de ontlasting of tijdens het hardlopen ineens moeten poepen: het zijn allemaal klachten die bij veel duursporters bekend zijn. De Hogeschool Leiden gaat onderzoek doen naar de oorzaak en hoopt zelfs met een oplossing te komen.

Wielrenfans herinneren zich wellicht nog hoe Tom Dumoulin tijdens de Giro van 2017 de berm in dook om zijn behoefte te kunnen doen. Met de studie 'With a little help from my friends' willen onderzoekers van de Hogeschool Leiden kijken of er een oplossing voor dit probleem is.

'Veel mensen hebben last van hun darmen na het hardlopen. Dat komt doordat het bloed anders wordt verdeeld door het lichaam en daar hebben veel organen last van', vertelt Dionne Noordhof van de Hogeschool Leiden. In het najaar van 2019 moet er naar aanleiding van de studie meer duidelijkheid zijn over de klachten. Een vervolgonderzoek kan vervolgens een oplossing bieden in de vorm van een pil of dieetadvies.



Darmklachten bij duursporten al langer bekend

Noordhof: 'We willen onderzoeken of de samenstelling van darmmicrobiota (een combinatie van gist en bacteriën in je maag) gerelateerd is aan het krijgen van maag- en darmklachten tijdens of na het hardlopen. Het onderzoek komt nu in een stroomversnelling omdat de technieken die je nodig hebt om dit te onderzoeken steeds goedkoper en dus toegangkelijker worden.'

Benodigdheden voor het onderzoek: minstens tachtig mannen tussen de 18 en 45 jaar die drie maanden lang deelnemen aan het onderzoek door een trainingsdagboek bij te houden, een vragenlijst in te vullen en driemaal per week een beetje poep in te leveren. Voor de deelnemers wordt bovendien van alles georganiseerd als dank.

