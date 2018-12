Zonder twijfel: Aletta Jacobs verdient standbeeld in Den Haag, mogelijk volgen er meer vrouwen

DEN HAAG - Voor de hele Haagse gemeenteraad is er geen twijfel over mogelijk: Aletta Jacobs verdient een standbeeld in Den Haag. Een initiatiefvoorstel van de PvdA dat aandringt op meer beelden in de stad van vrouwen die wat hebben betekend voor de samenleving, kan op groot enthousiasme rekenen van de gemeenteraad en van burgemeester Krikke. En dus krijgt Aletta Jacobs een standbeeld in Den Haag.

Woensdag sprak de raad in een commissievergadering over het initiatiefvoorstel 'Die vrouw verdient een standbeeld' van de PvdA. Alle partijen, van links tot rechts, steunen het voorstel en ook het college is enthousiast.

De PvdA wil dat er meer beelden van vrouwen in de stad komen. Volgens de partij komen vrouwen er bekaaid van af in Den Haag. 'Het zijn er slechts een handjevol', meent PvdA-raadslid Janneke Holman. 'We kennen allemaal Johan de Witt, Johan van Oldenbarnevelt en Louis Couperus. Maar beelden van bekende, historische vrouwen zijn er bar weinig.'



Inzendingen

Daarom ging de partij, samen met mensen uit de stad op zoek naar bekende vrouwen die wat hebben betekend voor de samenleving. Uit de honderden inzendingen, kwamen negentig namen en daaruit maakte de PvdA een selectie van twintig.

Het college koos vervolgens voor Aletta Jacobs. Zij werd in 1854 geboren en werkte in haar leven als arts. Ze was de eerste vrouwelijke student die afstudeerde aan de universiteit. Ze werd vooral bekend vanwege haar succesvolle strijd voor het vrouwenkiesrecht. Dat werd in 1919 ingevoerd, volgend jaar precies honderd jaar geleden en dus een mooi moment om een beeld van Aletta Jacobs te onthullen, vindt burgemeester Krikke.



Schatplichtig

'Ik voel mij schatplichtig aan Aletta Jacobs', zegt de burgemeester. 'Zonder haar en haar inzet voor het algemeen kiesrecht, zou ik nooit de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag zijn geworden en konden vrouwen geen raads- of Kamerlid zijn. Vrouwen zouden dan dus niet zijn vertegenwoordigd in de politiek.'

Janneke Holman kan zich goed vinden in de keuze voor Aletta Jacobs. 'Zij is een van de belangrijkste vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Door haar kunnen we tegenwoordig allemaal naar de stembus en dat is erg belangrijk.'



Haagse vrouw

Maar als het aan de PvdA ligt, blijft het niet bij Aletta Jacobs. 'Het is nog maar het begin', zegt Holman. 'De volgende is wat mij betreft een echte Haagse vrouw, bijvoorbeeld Mariska Veres van de band Shocking Blue, ontdekkingsreiziger Alexandrine Tinne of museumdirecteur Victorine Hefting. Ook zij moeten een plek in Den Haag krijgen.'

Eind 2019 moet het beeld van Aletta Jacobs klaar zijn voor de onthulling. Ze krijgt een plek ergens rond de Hofvijver. Wie de kunstenaar wordt en hoe het beeld eruit gaat ziet is nog niet bekend. Een speciale commissie gaat zich daarover buigen.