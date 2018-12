Deel dit artikel:













Jonge inbraakverdachte gepakt na achtervolging in Den Hoorn Politieauto | Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

DEN HOORN - Een jongen van 17 is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden, omdat hij in een huis in Den Hoorn zou hebben ingebroken. Hij kon in de kraag worden gevat toen agenten op een inbraakmelding waren afgekomen.

Agenten kwamen rond 3.20 uur in actie bij het huis op het Koninginnepad in Den Hoorn. Op dat moment sloegen volgens de politie twee verdachten op de vlucht. Na een achtervolging kon de 17-jarige jongen uit Den Hoorn worden gearresteerd. De tweede persoon wist te ontkomen.