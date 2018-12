Ernstig ongeluk op Veilingroute Naaldwijk, weg helemaal afgesloten

NAALDWIJK - Op de Veilingroute (N222) bij Naaldwijk is bij een ongeluk iemand zwaargewond geraakt. Meerdere voertuigen zijn daar rond 13.30 uur op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Volgens omstanders is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De Veilingroute is ter hoogte van de Lange Broekweg in beide richtingen afgesloten. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren.