Veel Haagse bedrijven gunnen vluchtelingen taalstage

DEN HAAG - 'De vluchtelingen lopen stage bij een schoenmaker, in de retail of in de horeca', zegt Gaby Barreto van ROC Mondriaan. De mbo-school heeft een speciaal onderwijstraject waarbij jonge statushouders kennismaken met de Nederlandse taal en arbeidsmarkt. De stages slaan aan bij het Haagse bedrijfsleven. Volgens Barreto hebben vluchtelingen een 'hoge gunfactor'.

De vooropleiding is bedoeld voor vluchtelingen tussen de 17 en 27 jaar uit de regio Haaglanden. Het gaat in totaal om 180 mensen. Met dit door ROC Mondriaan speciaal opgezette traject kunnen ze binnen één, twee of drie jaar aan een reguliere mbo-opleiding beginnen. Het bedrijf dat de meeste stages aanbiedt is Schroeder van der Kolk, een stichting met onder andere een sociale werkplaats en een kringloopwinkel.

Adnan el Kaka is manager bij de instelling en hij vertelt wat de stages inhouden. 'We hebben momenteel 23 statushouders als stagiair. Ze leren bij ons verkooptechnieken, werkethos en contact leggen met klanten. Wij geven spullen én mensen een tweede kans, dat is waar wij voor staan.'



Schoenmaker in Nederland

‘Ik wil timmerman in de bouw worden’, zegt de uit Eritrea gevluchte Rediat Ghebremariam. Hij loopt stage bij de sociale werkplaats Schroeder van der Kolk. 'Tot volgend jaar volg ik deze opleiding', zegt Ghebremariam, die vier jaar geleden in Nederland aankwam. 'De grammatica in de Nederlandse taal vind ik vooral moeilijk', zegt hij eerlijk.

Khader Zino komt oorspronkelijk uit Syrië. In de hoofdstad Damascus was zijn vader schoenmaker. Hij loopt nu zelf stage bij schoenmaker Huykman & Duyvestein . 'Ik leer hier het vak en de taal', zegt hij opgetogen. 'Want ik wil schoenmaker in Nederland worden.'

