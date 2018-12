Monsterfile op A4: bijna anderhalf uur vertraging

DEN HAAG - Negentien kilometer file en 93 minuten oponthoud, dat is woensdagmiddag rond half vijf het resultaat van een ongeval op de A4 bij het Prins Clausplein. Komend uit Amsterdam richting Den Haag waren meerdere voertuigen betrokken bij een aanrijding. Drie van de vier rijstroken werden geblokkeerd. Het verkeer werd doorgeleid via de rechter parallelbaan bij Leidschendam.

Tegen vier uur hadden bergers de voertuigen al van de weg gehaald. Omdat het wegdek nog moet worden schoongemaakt kan het oponthoud nog wel even duren. 'Het wachten is op de zoabcleaner', zegt René Passet van de ANWB Verkeersinformatie.

'Een aanrijding vlak voordat de spits begint op een punt dat tóch al druk is, dan heb je de poppen aan het dansen.' Ook omdat omrijden via de A44 bij Wassenaar geen soelaas biedt. 'Ook daar loopt het op', aldus Passet. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de rijbanen rond kwart voor vijf worden vrijgegeven. De ANWB verwacht dat het dan nog wel even duurt voordat de file is opgelost.