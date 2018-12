Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zaalvoetballers Oranje tegen Bulgarije in voorronde WK-kwalificatie Teamfoto van de Nederlandse zaalvoetballers tegen België. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Nederlandse zaalvoetballers zetten eind januari in Bulgarije de eerste stap richting kwalificatie voor het wereldkampioenschap 2020. Het team van de Haagse bondscoach Max Tjaden is tijdens de loting in het Zwitserse Nyon in de voorronde gekoppeld aan Estland, Montenegro en gastland Bulgarije.

De zaalvoetballers van Oranje speelden nog nooit tegen Bulgarije. Nederland speelde in het verleden één keer tegen Estland (winst van 13-0) en twee keer tegen Montenegro (1-1 en winst van 4-2). De nummers één en twee van de groep plaatsen zich voor de tweede kwalificatiefase, die in het najaar van 2019 wordt afgewerkt. Het WK zaalvoetbal vindt in 2020 van 12 september tot 4 oktober plaats in Litouwen. LEES OOK: Haagse zaalvoetbalster Priscilla de Vos met Oranje naar voorronde EK