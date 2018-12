Anti-homoflyer met religieuze teksten: taakstaf tegen Hagenaars geëist

De flyer werd in 2016 in Amsterdam verspreid. | Foto: Twitter (@GGerrichhauzen)

DEN HAAG - Tegen twee 31-jarige mannen uit Den Haag en een man van 41 uit Rotterdam zijn taakstraffen van veertig uur geëist voor het verspreiden van een folder met voor homoseksuelen beledigende teksten. De folders, met teksten uit de Bijbel, de Koran en de Thora, werden in oktober 2016 verspreid in Amsterdam. Verschillende bewoners deden aangifte.

In de folder werd een verband gelegd tussen homoseksualiteit en kindermisbruik. De officier van justitie nam dat hoog op. 'Wat het meest raakt is dat homoseksuele mannen in verband worden gebracht met misbruik van kinderen op grote schaal. Ze worden weggezet als een groep die geen kinderen zou mogen en kunnen opvoeden omdat ze kinderen zouden misbruiken', zei zij.

De verdachten zeiden dat ze met hun actie aandacht wilden vragen voor een familie in Engeland, waarvan de kinderen uit huis werden geplaatst en vervolgens werden geadopteerd door een homoseksueel stel. De officier vond dat nauwelijks voorstelbaar. De drie worden verdacht van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie op basis van seksuele geaardheid. De uitspraak is op 4 januari.