Gemeente wil niet meer praten over komst helikopterhaven, 'onfatsoenlijk' vindt helikopterbedrijf

DEN HAAG - 'Onfatsoenlijk', zo noemde Heliplan-directeur Lucas van Manen de handelswijze van de Haagse gemeente, omdat ze niet meer willen praten over de komst van een helikopterhaven aan de Spoorlaan. Het vorige Haagse college zag een helikopterhaven graag komen, maar het huidige college denkt daar anders over.

Directeur Van Manen moest dat via de pers vernemen. Hij vindt het ontfatsoenlijk dat de wethouder niet eens de moeite heeft genomen om zijn bedrijf als eerstbelanghebbende daarover in te lichten en een toelichting te geven.

De Raad van State behandelde de bezwaren van de Ypenburgse bewonersvereniging Heliniet tegen de aanwijzing van een terrein aan de Spoorlaan als helihaven. De provincie Zuid-Holland wees eerder in het kader van de Luchthavenregeling een terrein langs het spoor en de A4 en A12 aan als helikopterhaven. Heliniet is fel gekant tegen de komst ervan. Zij vrezen veel overlast van dalende en stijgende helikopters.



'Nergens in wereld een regeringsstad zonder helihaven'

Volgens Van Manen van Heliplan is daar geen kans op. De dichtstbijzijnde woningen liggen op 700 meter afstand en zijn heli’s zullen niet over woonwijken vliegen, zei hij bij de Raad. Tijdens de zitting bleek dat Heliplan weinig heeft aan het Zuid-Hollandse helihavenbesluit als de gemeente Den Haag geen omgevingsvergunning verleent.

Van Manen wees er op dat er nergens in de wereld een regeringsstad is zonder helihaven. Bovendien zou een bedrijf dat een windenergiepark voor de Scheveningse kust gaat bouwen alleen maar naar Den Haag willen komen als daar een helihaven is.



Kaarten anders

De Raad van State vond het vreemd dat Den Haag een eigen helihaven wil, terwijl het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport zo dicht bij ligt. De woordvoerster van de provincie Zuid-Holland kon er ook niet veel over zeggen, alleen maar dat de gemeente Den Haag graag een helihaven tegen het centrum aan wilde hebben.

Maar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen liggen de kaarten anders. Mocht de Raad van State het Luchtregelingsbesluit goedkeuren, dan zal Heliplan toch eerst weer met de gemeente in de clinch moeten. Zo niet, dan is het einde verhaal. De uitspraak wordt in een paar weken verwacht.