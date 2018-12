Zieke Theo verrast zijn vrouw met kerstboom: 'Ik heb er geen woorden voor'

DEN HAAG - Theo heeft de ziekte van Parkinson en hij wordt nooit meer beter. Hij wil graag zijn vrouw Bep in het zonnetje zetten, omdat zij elke dag intensief voor hem zorgt. Daarom gaf hij haar op zodra hij op 89.3 Radio West het alarm hoorde voor 'een kerstboom voor een ander'.

In het programma Muijs in de Morgen sprak Bas Muijs met Theo over zijn ziekte. Hij takelt alleen nog maar af en de meest simpele en dagelijkse dingen lukken hem niet meer, zoals de knoopjes van zijn overhemd dichtmaken of een lamp verwisselen. Zijn handen trillen teveel en hij heeft overal hulp bij nodig.

Bas belt Bep live in de uitzending. Samen gaan ze de strijd aan tegen de ziekte, vertelt ze hem. 'Het is aan de ene kant zwaar, maar ik doe verzorg hem met alle liefde. Ik heb heel wat meegemaakt met mijn man en ik help hem op elk moment van de dag.' Ze is blij verrast met de kerstboom. 'Ik heb er geen woorden voor!', roept ze uit.



Kerstboom winnen voor een ander

Radio West is deze maand de Gulste Zender van Zuid-Holland. Elke dag zijn er mooie prijzen te verdienen, zoals uitjes, musicaltickets en een etentje. Deze week kun je iemand anders opgeven voor het winnen van een kerstboom inclusief versiering.

De maand december is bij uitstek de maand waarin je wat doet voor iemand anders. Zo werd bij het radioprogramma Johan op Zondag de boom door Tineke gegund aan haar broer Ronald. Hij heeft zijn baan verloren en met een bijstandsuitkering is er niet veel budget over om een kerstboom te kopen. Ronald werkt drie dagen per week als vrijwilliger, maar zou het liefste weer aan het werk gaan. Johan maakte van de gelegenheid gebruik en riep in zijn programma op of luisteraars nog een baan weten voor Ronald in de groenvoorziening of in de standbouw.



