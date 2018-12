Deel dit artikel:













Handbalsters na zege op Duitsland door naar halve finales EK Kelly Dulfer, uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd tegen Duitsland. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK in Frankrijk. Een onverwacht redelijk makkelijke zege van 27-21 op Duitsland in de cruciale wedstrijd uit de hoofdronde in Nancy leverde de benodigde punten op voor de reis naar Parijs. Daar vindt vanaf vrijdag de strijd om de medailles plaats.

Oranje zette een 'traditie' voort door voor de vijfde keer op rij de laatste vier te halen van een groot toernooi. Het begon op het WK van 2015 (zilver) en kreeg een vervolg op achtereenvolgens de Olympische Spelen van 2016 (vierde), het EK van 2016 (zilver) en het WK van 2017 (brons). Het team van onder andere de Haagse Maura Visser en de Wateringse keepster Rinka Duijndam had geen groots spel nodig tegen de Duitse ploeg. Met Estavana Polman en Kelly Dulfer als aanjagers bouwde Oranje aan een gedegen voorsprong. Het slordig spelende Duitsland zakte steeds verder weg en was machteloos. Frankrijk is vrijdag tegenstander in de halve finales. LEES OOK: Wateringse handbalkeepster Rinka Duijndam maakt EK-debuut: 'Dit zag ik niet aankomen'