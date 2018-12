Brigitte Heitzer en René van Kooten genomineerd voor beste hoofdrol Musical Awards

DEN HAAG - De Zoetermeerse René van Kooten en Haagse actrice Brigitte Heitzer zijn beiden genomineerd voor beste hoofdrol bij de Musical Awards. Beiden zijn genomineerd voor hun rol in de musical Evita.

Evita vertelt het verhaal van Eva (gespeeld door Brigitte Heitzer), een actrice die uiteindelijk first lady wordt van Argentinië. Ze wordt een van de bekendste Argentijnse vrouwen en is zowel heel geliefd als een gehaat persoon. René van Kooten vertolkt de rol van Ché.

De Addams Family is met elf nominaties het meest vertegenwoordigd. Die musical is vanaf 19 december tot en met 13 januari te zien in het World Forum in Den Haag.



Publiek mag stemmen

Het publiek kan sinds eind november stemmen op hun favoriete musical van het afgelopen jaar. De prijsuitreiking vindt plaats op 23 januari in het RAI Theater in Amsterdam.

