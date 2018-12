Advocaat in grote drugszaak: 'Hij dacht dat hij nep-coke maakte'

DEN HAAG - De zes verdachten die in september werden opgepakt in Den Haag na het oprollen van een cocaïnewasserij ontkennen allemaal. Dat bleek woensdag tijdens de eerste niet inhoudelijke zitting in de zaak. De cocaïnewasserij werd ontdekt in een appartement aan de Laan van Meerdervoort, vlakbij het Vredespaleis.

De mannen uit Albanië, Bulgarije, Hongarije en het Gelderse Heerde hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) grote hoeveelheden cocaïne geproduceerd en verhandeld. In een cocaïnewasserij wordt vloeibare cocaïne gemengd met chemicaliën waardoor de drug weer poeder wordt. Daarna wordt er versnijdingsmiddel toegevoegd.

De groep mannen zou ook betrokken zijn bij een drugslab dat deze zomer werd opgerold aan de Frederikstraat, in het Haagse centrum. Ook daar zat een cocaïnewasserij; de politie vond meerdere vaten met chemicaliën en 60 kilo coke. Het OM verdenkt de zes van deelname aan een criminele organisatie.



Telefoons getapt, camera's opgehangen

De politie hield de groep al een tijd in de gaten. Hun telefoons werden getapt, er waren camera’s opgehangen in de buurt van de cocaïnewasserij en het observatieteam volgde de verdachten. In de nacht van 31 augustus op 1 september pakte de politie vier verdachten op bij een pizzeria in de buurt van de cocaïnewasserij. Kort daarvoor was de politie binnengevallen in het appartement aan de Laan van Meerdervoort en arresteerde daar twee mannen.

De twee mannen in de wasserij zaten letterlijk met hun handen in de coke, volgens de officier van justitie. Hun advocaten denken daar anders over: ‘Hij dacht dat hij nep-coke maakte. Hij wil niks met deze wereld te maken hebben,’ pleitte de advocaat van een van de Albaniërs. ‘Toen hij door had dat het om cocaïne ging, wilde hij weg, maar hij werd gedwongen om te blijven.’



Advocaten willen vrijlating

De officier van justitie gelooft die verhalen niet. ‘Ik zie hem op de beelden met zakken in en uit lopen. Hij had er gewoon vandoor kunnen gaan,’ zegt ze. Ook de verhalen van de anderen, wuift ze weg. Het OM is nog op zoek naar twee verdachten in de zaak. ‘Die staan gesignaleerd en we hopen dat ze nog opduiken.’

De advocaten van de zes mannen vroegen om voorlopige vrijlating. De rechter neemt daar zo spoedig mogelijk een beslissing over. De zaak gaat over drie maanden verder, maar ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.